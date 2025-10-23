Если вы сомневаетесь, стоит ли бросать в печку старые дрова, или лучше запастись новыми, вы не одни, сообщает 24 Канал со ссылкой на University of Kentucky.

Можно ли использовать старые дрова для отопления?

Ответ на этот вопрос прост – да. Старые дрова, оказывается, горят гораздо лучше, чем те, что куплены в текущий сезон – ведь их эффективность зависит от того, насколько хорошо они были высушены.

Хорошо высушенными дровами считаются те, что имеют влажность меньше, чем 25% – и для того, чтобы достичь этого, порой приходится сушить их годами. Если старая древесина уже имеет большие трещины – это значит, что она высушена очень хорошо. Именно поэтому эксперты советуют покупать уже расколотые бревна – ведь они имеют больше открытой поверхности и, соответственно, будут сохнуть быстрее.



Старые дрова горят лучше / Фото Pexels

Зато курение свежих, плохо высушенных дров приведет только к тому, что тепла будет мало, а сажа будет накапливаться в дымоходе. Для того, чтобы ускорить высыхание дров, советуют снять с них кору, чтобы воздух циркулировал лучше.

Впрочем, нужно также учитывать и вид древесины, ведь от ее плотности зависит, сколько времени нужно для полного высушивания, пишет Gardens Illustrated.

Дуб – это дерево требует длительной сушки, порой до двух лет.

Ясень – сушится значительно быстрее, ведь древесина не такая плотная.

Граб – сушить нужно год – два.

Но общая рекомендация по высушиванию дров – им нужен год для того, чтобы избавиться от лишней влаги, и уже после этого они будут давать больше тепла.

