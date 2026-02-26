Независимо от типа морозильной камеры, со временем на стенках и полках появляется слой инея, пишет Petit Chef. Это не только затрудняет доступ к продуктам, но и заставляет чаще проводить размораживание. Именно здесь на помощь приходит фольга.

Зачем фольгу класть в морозильную камеру?

Если льда немного, достаточно разместить листы фольги внутри морозильной камеры. Если же льда уже накопилось много, то сперва надо полностью разморозить устройство, а после очистки застелить внутренние поверхности алюминиевыми листами.

Перед этим продукты надо вынуть из морозильной камеры, тогда разложить фольгу по стенкам, на дно и верхние части, а после этого – вернуть продукты на место. Алюминиевый слой создает барьер, который препятствует накоплению льда и уменьшает потребность в частой разморозке.



Фольга уменьшает накопление льда в морозилке / Фото Pexels

Фольгу также можно применить и для выдвижных ящиков. Если выстелить их фольгой, то очистка станет проще. Достаточно будет только заменить листы на новые.

Кроме того, накопления льда на морозильной камере незаметно увеличивает счета за электроэнергию и сокращает срок службы прибора. Если льда много, то морозильная камера начинает работать интенсивнее, чтобы сохранить продукты холодными.

Поэтому именно благодаря фольге удастся поддерживать морозильную камеру в опрятном состоянии и избегать лишних хлопот со льдом.

Как использовать фольгу в быту?

Алюминиевая фольга эффективно удаляет минеральные отложения из кранов благодаря абразивному действию, не царапая металл, пишет Apartent Therapy. Для очистки крана фольгу надо смять в шарик, смочить водой и осторожно протереть поверхность, а затем вытереть насухо.

Специалисты отмечают, что такой метод прекрасно подходит для классических хромированных смесителей. Фольга быстро убирает тусклость и возвращает металлу зеркальный блеск.

