Коричневые пятна на чашках создают танины, которые содержатся в напитках, пишет Express. Они имеют непривлекательный вид, поэтому из них не очень приятно пить, но можно легко очистить.

Как избавиться от коричневых пятен на чашках?

Пользователи отметили, что пятна на чашках настолько сильно въелись, что даже мытье в посудомоечной машине не помогает. Но есть одно средство, которое справится с проблемой на отлично – это таблетка для зубных протезов.

Достаточно лишь бросить таблетку в чашку и залить ее кипятком, оставив на 10 минут для того, чтобы вещества начали действовать и выводить пятно. Таблетки можно приобрести даже не выходя из дома, а их польза действительно доказана многими пользователями, которые уже попробовали этот трюк.

Дополнительно можно воспользоваться еще кухонной солью. Она является абразивной, поэтому поможет вывести коричневые отложения.



Запятнанные чашки можно легко отчистить / Фото Pexels

Какая еще таблетка является полезной?

Таблетки для посудомоечной машины эффективны для очистки душевых леек, смесителей, раковин, ванн, унитазов и межплиточных швов от известкового налета и загрязнений, пишет Martha Stewart. Когда таблетка растворяется в воде, то активирует эти компоненты, поэтому они расщепляют грязь, а в быту способны справиться с мыльным налетом.

Какие еще есть интересные советы?