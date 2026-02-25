Силиконовый коврик для выпечки – это универсальная вещь, которую можно использовать не только на кухне, а и во многих других ситуациях. Ниже мы расскажем о нескольких интересных идей применения и помогут нам в этом пользователи платформы Reddit.

Для чего еще можно использовать силиконовый коврик, кроме выпечки?

Например, его удобно применять как подложку на любые поверхности или полки. Он защищает мебель от царапин, влаги и грязи, а также значительно облегчает уборку, ведь материал легко протирается и быстро высыхает.

Коврик можно использовать, как подложку в полках / фото Canva

Еще один необычный способ – это брать коврик с собой в путешествия для настольных игр. В поезде, самолете или на других скользких поверхностях фишки часто скользят, что создает дискомфорт во время игры. Благодаря нескользкой текстуре силикона все элементы остаются на месте даже во время движения транспорта.

Кроме того, коврик можно использовать как поверхность для компьютерной мышки. Она легко скользит по силикону, а сам материал хорошо держится на столе и не сдвигается, что делает его бюджетной альтернативой специальному коврику для работы или игр.

Коврик будет удобным во время настольных игр, ведь ничего не будет скользить / фото Canva

Также это отличный вариант для детских занятий и творчества, рассказывается на ютуб-канале Handmake With Love with Anna Helman. Когда дети рисуют красками, лепят пластилин или играют, стол остается чистым и не повреждается. После занятий коврик достаточно просто помыть или протереть, и он снова готов к использованию.

Какие предметы дома можно использовать не по назначению?