Холодильник – закрытое пространство. В нем холодный воздух встречается с теплым, поэтому образуется конденсат, передает Оnet. Именно он создает условия для развития микроорганизмов и сохранения неприятных ароматов.

Что делать с влагой в холодильнике?

Быстрее всего впитывают посторонние запахи овощи и молочные продукты. Даже при условии регулярной уборки проблема может возвращаться.

Обычная винная пробка может стать отличным решением. Она имеет пористую структуру и способна поглощать часть влаги и частично нейтрализовать запахи. Достаточно положить сухую чистую пробку в отделение для овощей или на полку, где часто собирается конденсат.

Отличное решение для холодильника / Фото unsplash

Через 2 – 3 недели ее стоит заменить, ведь со временем материал теряет свои свойства. Когда нет желания экспериментировать с подручными средствами, можно купить специальные поглотители влаги и запахов для холодильника.

Они бывают в виде контейнеров с гранулами, гелем или угольными вставками – такие наполнители "тянут" на себя лишнюю влагу и частично нейтрализуют ароматы от продуктов. Важно ставить поглотитель так, чтобы он не касался еды, и регулярно менять его по инструкции, иначе эффект исчезает.

Чего не стоит делать с холодильником?

Не следует ставить в холодильник горячие блюда или контейнеры, пишет Wawanesa. Резкий перепад температур может повредить стеклянные полки, а система охлаждения вынуждена работать интенсивнее, что влияет на ее ресурс. Не стоит перегружать камеру.

Холодильник охлаждает продукты благодаря циркуляции воздуха. Если пространство заполнено слишком плотно, воздух не движется должным образом, и прибор работает с перегрузкой. Это снижает эффективность, может сократить срок службы техники и ускорить порчу продуктов.

Какие советы стоит попробовать?