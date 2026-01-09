Зима в этом году стала удивительно активной, поэтому за несколько дней снегом так засыпало дороги, что снегоочистительные машины работают до полуночи, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Во многих городах произошел транспортный коллапс, а автомобили, застрявшие на дороге, не дают возможность проехать другим, создавая бешеный затор.

Передвижение по дорогам при таких условиях довольно опасное, однако многие водители вынуждены ежедневно отправляться на транспорте на работу. Чтобы не произошло никаких казусов и не застрять в снегу, стоит бросить в салон обычный кошачий наполнитель.

Для чего зимой возить в машине кошачий наполнитель?

Если колеса потеряют сцепление со снегом или льдом, а автомобиль застрянет, то надо действовать по нескольким правилам Первое – не стоит резко газовать, потому что это только ухудшит ситуацию. Необходимо сначала очистить снег вокруг колес, а потом перед ведущими шинами насыпать кошачий наполнитель.



Кошачий наполнитель поможет выехать из заснеженного участка / Фото Pexels

Его преимущество заключается в том, что он создаст дополнительное трение, которое поглотит влагу и поможет колесам зацепиться за поверхность. В отличие от крупной соли, кошачий наполнитель не замерзает и не вредит поверхности, поэтому это простое и доступное средство является спасительным в зимних дорожных ситуациях.

Как нельзя размораживать лобовое стекло автомобиля?

Автомобильный эксперт предостерегает от популярной ошибки размораживания лобового стекла, пишет Southern living. Горячая вода в сильный мороз может навредить – резкий перепад температур способен вызвать микротрещины, которые станут причиной проблем. Кроме того, на морозе горячая вода быстро остынет и просто увеличит слой льда. Поэтому не стоит пробовать метод, который когда-то применяли из-за нехватки технологий.

