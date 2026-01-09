Опытные водители зимой никогда не трогаются на машине сразу. Вместо этого они ждут, пока двигатель прогреется – а также ходят в гараж и прогревают машину даже тогда, когда не планируют ею пользоваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Интересно Способен ли кислородный порошок справиться с пригоревшей сковородкой: честный ответ

Зачем прогревать машину перед ездой?

В прошлом водители обычно запускали двигатели для того, чтобы смазочные материалы прогрелись и попали в жизненно важные движущиеся части автомобиля. Это нужно было из-за того, что раньше смазочные материалы, в том числе и моторное масло, были намного гуще.

Двигатели и трансмиссии в прошлом также разрабатывали с большими отверстиями между движущимися частями, и именно поэтому нужно было более густое масло. И старомодный карбюраторный двигатель может заглохнуть, если не дождаться, пока масло разогреется.

Но сейчас машины работают уже не так – они разработаны для быстрого и эффективного прогрева, и это уменьшает потребность в длительной работе на холостом ходу. И это значит, что сейчас прогревать машину уже не нужно – и среди минусов современных моделей то, что расходуется больше топлива, а двигатель изнашивается быстрее.

Нужно ли прогревать машину зимой?

Эксперты говорят – да, но не для того, чтобы позволить маслу течь как следует. Здесь скорее говорится о комфорте пассажиров – ведь в дни, когда температура на улице действительно холодная, запуск двигателя за несколько минут до начала движения может значительно улучшить комфорт.

Многие современные автомобили имеют дистанционный запуск с помощью брелока, который водитель может использовать еще до того, как сядет в машину.

Впрочем, если у вас старая модель машины, без прогрева не обойтись. Но вопреки распространенным мифам, вам совсем не нужно сидеть в машине без движения 10 – 15 минут. На самом деле для того, чтобы масло прогрелось, достаточно будет всего 1 – 3 минут.

Что еще стоит знать владельцам автомобилей?