Зима цього року стала напрочуд активною, тож за кілька днів снігом так засипало дороги, що снігоочисні машини працюють до опівночі, пише 24 Канал з посиланням на Express. У багатьох містах стався транспортний колапс, а автомобілі, що застрягнули на дорозі, не дають можливість проїхати іншим, створюючи шалений затор.

Пересування дорогами за таких умов доволі небезпечне, однак чимало водіїв змушені щодня вирушати на транспорті до роботи. Щоб не сталося ніяких казусів й не застрягнути в снігу, варто вкинути до салону звичайний котячий наповнювач.

Для чого взимку возити в машині котячий наповнювач?

Якщо колеса втратять зчеплення зі снігом чи льодом, а автомобіль застрягне, то треба діяти за кількома правилами Перше – не варто різко газувати, бо це лише погіршить ситуацію. Необхідно спочатку очистити сніг навколо коліс, а тоді перед ведучими шинами насипати котячий наповнювач.



Котячий наповнювач допоможе виїхати із засніженої ділянки / Фото Pexels

Його перевага полягає в тому, що він створить додаткове тертя, яке поглине вологу й допоможе колесам зачепитися за поверхню. На відміну від крупної солі, котячий наповнювач не замерзає й не шкодить поверхні, тому цей простий та доступний засіб є рятівним у зимових дорожніх ситуаціях.

Як не можна розморожувати лобове скло автомобіля?

Автомобільний експерт застерігає від популярної помилки розморожування лобового скла, пише Southern living. Гаряча вода в сильний мороз може нашкодити – різкий перепад температур здатен спричинити мікротріщини, які стануть причиною проблем. Окрім того, на морозі гаряча вода швидко охолоне та просто збільшить шар льоду. Тому не варто пробувати метод, який колись застосовували через брак технологій.

Які ще є автомобільні секрети?