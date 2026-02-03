Легко найти информацию о том, как заточить кухонный нож – и эту задачу приходилось выполнять, вероятно, каждому. А вот с ножницами все сложнее и проще одновременно, сообщает Southern Living.

Интересно Как уберечь окна от запотевания и плесени: нужны только натуральные средства

Насколько часто нужно точить ножницы?

Когда говорится о заточке ножниц, стандартного графика просто не существует – все сводится к тому, насколько часто вы их используете и для чего. Это влияет на то, насколько быстро ножницы тупятся.

Впрочем, хорошей тенденцией будет подтачивать ножницы следует по крайней мере дважды в год. Кроме того, можно провести простой тест: если ножницы уже не режут чисто обычную бумагу, их точно пора подтачивать.

Как заточить ножницы дома?

Первый способ элементарный – используйте алюминиевую фольгу. Она найдется практически в каждом доме, и справиться с этим методом сможет каждый. Нужно лишь отрезать небольшой кусок фольги, а потом сложить его в несколько раз, чтобы образовалась полоска шириной в несколько сантиметров, что будет толще обычного листа фольги, пишет The Spruce.

Для того, чтобы заострить ножницы, фольгу нужно просто разрезать. Режьте, используя всю длину лезвия. После этого протрите ножницы тканью, чтобы избавиться от пыли и грязи.

И, конечно же, можно использовать для заточки ножниц и обычный наждачную бумагу – лучше всего подойдет зернистость 150 – 200. Чем мельче бумага, тем лучше. Сложите ее пополам, шероховатой текстурой наружу, а потом разрежьте бумагу ножницами несколько раз, чтобы вся длина лезвия касалась поверхности.

Если вы знаете, как разобрать ножницы и думаете, что сможете собрать их обратно, можно наточить ножницы подобно ножу – точильным камнем. Перед этим камень нужно смазать специальным маслом, а тогда под углом несколько раз проведите лезвием по нему.

Какие еще лайфхаки нужно знать?