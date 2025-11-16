В них содержатся сапонины – природные моющие вещества, которые хорошо выводят грязь, а такая стирка не требует использования химии, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Уничтожьте пылевых клещей с постели за одну стирку: действенный метод

Как стирать одежду конскими каштанами?

Спелые собранные каштаны нужно промыть под водой. Далее каждый плод разрежьте на мелкие кусочки. Чем меньше они получатся, тем больше полезных веществ перейдет в воду.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Измельченные каштаны положите в миску и залейте их горячей водой на 30 минут. За это время сапонины образуют в воде естественный моющий раствор. После указанного времени процедите жидкость, чтобы получить гель для стирки. Его можно заливать в отсек стиральной машины или использовать для ручной стирки.



Каштаны помогут в стирке / Фото Pexels

Чтобы средство дольше простояло, добавьте к нему соль. Благодаря этому он сможет простоять в холодильнике несколько дней. А еще можно высушить каштаны и бросать перед стиркой прямо в барабан в специальном тканевом мешочке.

В чем польза каштанов?

Сапонины образуют легкую пенку, которая вымывает загрязнения из ткани. Они не вызывают аллергию и не оставляют запаха. Метод прекрасно подойдет для тех людей, которые не хотят использовать дома бытовую химию.

Для машинной стирки достаточно 4 – 6 измельченных каштанов на один цикл. Их также можно добавить в барабан в тканевом мешочке. Способ подходит для хлопка, постельного белья и детской одежды.

Каштаны можно использовать не только для стирки, рассказывает ютуб-канал "Огородницы из Одессы". Добавление 5 – 10 каштанов или желудей к картофелю во время хранения может предотвратить прорастание и порчу овощей. Этот лайфхак станет особенно полезным для тех, кто имеет большой урожай картофеля, и переживает за то, чтобы овощи хорошо простояли до весны.

Какие еще есть интересные советы о стирке?