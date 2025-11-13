Уборка и стирка – далеко не любимые обязанности большинства людей. Впрочем, всего несколько лайфхаков – например, элементарный трюк с теннисным мячиком, может сделать стирку белья в разы проще, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Зачем бросать теннисный мяч в стиральную машину?

Теннисные мячи в сушилке или стиральной машине могут оказаться значительно полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего их наличие помогает создавать в барабане так называемые "воздушные карманы", разделять одежду и способствовать лучшему распределению моющего средства, а затем – и тепла.

Особенно важно использовать теннисные мячики, когда вы стираете подушки, одеяла или пуховые куртки – в общем, что угодно с пуховым наполнителем. Всего несколько небольших шариков в стиральной машине сотворят чудеса, и ваши вещи после стирки будут выглядеть как новенькие. А вот если теннисные мячики не добавить в сушилку или стиральную машину, это может привести к деформированию одежды.



Теннисный мячик поможет во время стирки / Фото Pexels

А вот если вы ненавидите гладить одежду, теннисные мячики в стиралке могут дать дополнительную пользу: они обеспечивают циркуляцию джинсов, футболок и рубашек в барабане, а это значит меньше шансов на образование складок. Главное – вынимать вещи немедленно после того, как цикл завершится, иначе складки все равно образуются.

Но лучше всего работают теннисные мячики все же в сушилке – поэтому если она есть, точно стоит позаботиться о покупке нескольких теннисных мячей, чтобы обеспечить лучший результат, пишет The Spruce.

Впрочем, будьте осторожны – ведь новые теннисные мячи неонового цвета во время первой стирки могут перенести краску на вашу одежду, поэтому их нужно постирать предварительно и отдельно.

Какие еще лайфхаки для стирки стоит знать?