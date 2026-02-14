Черная плесень, если уже появилась в доме, может очень быстро распространяться по стенам. Кроме того, она выделяет опасные споры, вдыхание которых может навредить легким и дыхательным путям, пишет Express.

Интересно Мытье окон зимой является полезным: специалисты назвали преимущества

Как распознать черную плесень?

Черная плесень – это очень распространенная проблема, возникающая в квартирах и частных домах в прохладное и влажное время года. Часто проявляется она в виде темных, почти черных пятен, но также может иметь темно-зеленый цвет и влажную, скользкую текстуру.

Чаще всего плесень развивается возле окон, ведь там уровень влажности самый высокий. Наиболее распространенная причина – протекания оконных ран, или большое количество конденсата. Поэтому следить за окнами в ванной на кухне нужно тщательно.

Как избавиться от плесени?

К счастью, покупать дорогие химикаты для того, чтобы разобраться с черной плесенью, не нужно. Для того, чтобы проблема исчезла раз и навсегда, достаточно будет использовать простой продукт, что найдется на полках холодильника.

И этот продукт – это лимонный сок. Он содержит кислоту, что делает его чрезвычайно эффективным в борьбе с плесенью и плесенью, а также является натуральным, поэтому не повредит покрытие и руки. Но сначала плесень нужно почистить с помощью воды и мыла – а уже после этого разбрызгать лимонный сок прямо на плесень.

Интересно! Если лимонного сока дома нет, вместо него можно использовать белый уксус, пишет Better Homes&Gardens.

Как и в случае с другими способами борьбы с плесенью, после первой такой чистки ее часть может все еще остаться на поверхностях. В таком случае обработку лимонным соком нужно повторить.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?