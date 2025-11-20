Есть несколько интересных лайфхаков, которые следует принять во внимание, чтобы сохранить тепло в доме, информирует 24 Канал со ссылкой на huffpost. Они помогут удержать тепло в доме и сделать ожидание света значительно спокойнее.

Интересно Безопасность превыше всего: какие приборы стоит вытащить из розетки при выключении света

Как сохранить тепло в доме?

Сохранение тепла начинается с самого простого – изоляции. Окна и наружные двери часто становятся основной причиной теплопотерь. Для защиты подойдут одеяла, пузырьковая пленка, пластик, картон или даже небольшая мебель, передвинутая к внешним стенам.

Что делать когда холодно, но света нет / Фото unsplash

В условиях длительных отключений света важно ограничить пространство, которое вы обогреваете собственным телом и остатками тепла в доме. Перенесите все мероприятия в главную комнату и закройте остальные внутренние двери, чтобы сохранить тепло. Заранее соберите в этом помещении все необходимое – фонарики, батарейки, одеяла, спальные мешки, лекарства и легкие перекусы. Дополнительный способ сохранить тепло – палатка в центре комнаты. Там будет намного теплее.

Кстати, найти все по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Во время морозов люди часто пытаются согреть дом любыми методами, но некоторые из них опасны. Не делайте ничего, что может потенциально подвергать вас воздействию угарного газа. Если имеете альтернативные обогреватели, убедитесь, что они предназначены для использования в помещении. Некоторые кемпинговые или настольные модели требуют дополнительной вентиляции и не подходят для дома.

Что стоит иметь в доме?

Кроме альтернативного источника тепла, подготовьте комплект на случай длительного отключения света, пишет aireserv.

В него следует включить:

– фонарики и батарейки;

– одеяла и теплые вещи;

– грелки для рук и ног;

– радиоприемник;

– павербанки;

– кабели для прикуривания;

– воду и медикаменты;

– солнечные лампы и фонари.

Полезные советы на случай длительных блэкаутов