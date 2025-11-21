Если в вашем доме есть орхидеи, фикусы или папоротники, вы можете заметить, что их состояние заметно ухудшается с началом отопительного сезона, информирует 24 Канал со ссылкой на Onet. На это есть несколько причин, и вы еще имеете шанс спасти растения.

Почему растениям "плохо" зимой?

Тепло в домах зимой может быть смертельно опасным для растений. Комнатные растения, особенно те, происходящие из тропиков, плохо переносят сухой воздух и высокие температуры, особенно вблизи радиаторов.

Проблема не только в температуре, но и прежде всего в недостатке влажности. Центральное отопление, теплый пол и камины высушивают воздух, что негативно влияет на здоровье растений.

Как обращаться с растениями зимой / Фото unsplash

Растения с тонкими, нежными листьями, такие как папоротники и спатифиллумы, особенно подвержены высыханию. Чем тоньше и меньше листья, тем больше риск того, что растение пострадает от сухого воздуха. Стоит переместить горшки подальше от источников тепла.

Хорошим решением является размещение растений на полках, боковых столиках или в подвесных контейнерах. Группировка растений в одном месте также помогает – это создает естественный микроклимат, который помогает сохранять влагу.

Что делать, когда растения погибают во время отопительного сезона?

Если вы заметили, что листья начинают опадать или растение выглядит ослабленным, не паникуйте, пишет gardening know how. В таких ситуациях следует обрезать поврежденные части растения и переместить его в более стабильное место и комфортное место.

Регулярный полив в течение недели-двух может помочь растению восстановиться. Главное – проявить терпение и не принимать поспешных решений.

Полезные подсказки для ухода за растениями