Мало кто об этом задумывается, но неправильный выбор посуды может быть опасным для прибора, пишет Eating Well.
Читайте также "Курорт для бактерий": почему нельзя оставлять грязную посуду в раковине
Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?
Металлическая посуда
Металл в микроволновке может вызвать искру и повредить печь. Даже тарелки с металлическим покрытием могут сильно трещать при нагревании. Металл отражает микроволновые волны, поэтому создает чрезмерный нагрев. Лучше разогревать пищу в стеклянных или керамических сосудах.
Стеклянная посуда подходит для микроволновой печи / Фото Pexels
Одноразовый пластик одноразовый пластик
Коробки для еды на вынос или контейнеры от йогуртов не выдерживают высоких температур. Они могут деформироваться, плавиться и выделять вредные химические соединения при нагревании жирных продуктов.
Бумажные изделия
Коричневые крафтовые "тарелки" из супермаркета нельзя класть в микроволновку. Они содержат примеси, которые при нагревании выделяют токсичные испарения и даже могут загореться.
Пенопластовые контейнеры
Коробки из пенопластов, которые дают в ресторанах – не подходят для микроволновки. Они плавятся под действием волн и выделяют опасные вещества. Перед нагреванием пищу следует перекладывать в стеклянную или керамическую посуду.
Как разогреть еду, если нет света?
Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито над кастрюлей с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть. По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Чтобы убрать горечь из грецких орехов, их следует залить горячей водой на несколько часов, а затем промыть до чистой воды.
Мандариновые кожуры можно использовать как ароматное дополнение к чаю, улучшая его вкус и насыщая цитрусовым ароматом.