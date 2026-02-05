Мало кто об этом задумывается, но неправильный выбор посуды может быть опасным для прибора, пишет Eating Well.

Читайте также "Курорт для бактерий": почему нельзя оставлять грязную посуду в раковине

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку?

Металлическая посуда

Металл в микроволновке может вызвать искру и повредить печь. Даже тарелки с металлическим покрытием могут сильно трещать при нагревании. Металл отражает микроволновые волны, поэтому создает чрезмерный нагрев. Лучше разогревать пищу в стеклянных или керамических сосудах.



Стеклянная посуда подходит для микроволновой печи / Фото Pexels

Одноразовый пластик одноразовый пластик

Коробки для еды на вынос или контейнеры от йогуртов не выдерживают высоких температур. Они могут деформироваться, плавиться и выделять вредные химические соединения при нагревании жирных продуктов.

Бумажные изделия

Коричневые крафтовые "тарелки" из супермаркета нельзя класть в микроволновку. Они содержат примеси, которые при нагревании выделяют токсичные испарения и даже могут загореться.

Пенопластовые контейнеры

Коробки из пенопластов, которые дают в ресторанах – не подходят для микроволновки. Они плавятся под действием волн и выделяют опасные вещества. Перед нагреванием пищу следует перекладывать в стеклянную или керамическую посуду.

Как разогреть еду, если нет света?

Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито над кастрюлей с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть. По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой.

Какие еще лайфхаки стоит знать?