Большинство тарелок, кастрюль, вилок, ложек или ножей, попадают в раковину с остатками пищи, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL Science. Специалисты говорят, что в сочетании с остатками воды, на посуде разрастаются колонии микроорганизмов.

Почему нельзя оставлять посуду грязной?

Кухонная раковина входит в перечень наиболее загрязненных зон в доме, потому что часто контактирует с сырыми продуктами и пищевыми отходами. На поверхности могут накапливаться опасные бактерии – кишечная палочка или стафилококк, которые способны вызвать пищевые отравления.

Довольно рискованно оставлять тарелки с едой в теплой воде. Именно в таких условиях бактерии размножаются гораздо быстрее. Но и сухая грязная посуда, которую оставляют на ночь в раковине, также не является безопасной, потому что бактерии имеют способность выживать активизироваться позже.



Грязную посуду стоит сразу мыть / Фото Pexels

Вы точно неоднократно слышали плохой запах из раковины, когда она была забита посудой. Такой резкий аромат является признаком не только порчи остатков пищи на тарелках, но и размножением бактерий.

Если посуда долго пролежала в грязной раковине, то даже тщательное мытье не всегда может гарантировать ей полную чистоту. Поэтому для того, чтобы уменьшить риски, посуду следует мыть сразу после использования и не допускать его накопления.

После основного мытья посуду стоит обдать паром из чайника, чтобы точно быть уверенным в том, что с тарелки можно есть. Специалисты советуют мыть посуду сразу после использования и не допускать его накопления.

Как разогреть еду, если нет света?

Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито над кастрюлей с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Сначала нужно в большую кастрюлю налить немного воды и поставить ее на газовую плиту. Далее поверх кастрюли необходимо положить сито и переложить в него ту пищу, которую надо подогреть. По желанию, сито сверху можно накрыть еще и крышкой.

