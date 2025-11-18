Лилии мира – это растения, которые могут цвести элегантными белыми соцветиями на высоких стеблях над блестящими зелеными листьями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как ухаживать за мирной лилией?

Спатифиллумы, или мирные лилии происходят из тропических лесов Центральной Америки и Колумбии, поэтому для роста и развития нуждаются в непрямом свете и тепле. Эти растения предпочитают умеренную влажность и регулярный полив – но только тогда, когда находятся в вегетационном периоде. Но многие даже не подозревают, что зимой уход за растением нужно изменить.

А между тем знание о том, как ухаживать за мирными лилиями зимой может быть решающим фактором, когда говорится о цветении комнатного растения.

С апреля по октябрь мирную лилию нужно поливать тогда, когда первые несколько сантиметров почвы посохнут. А вот зимой полив нужно существенно уменьшить, ведь и рост растения замедляется. Если полив не изменить, это может привести к переувлажнению мирных лилий, а тогда – к гниению корней и гибели, пише The Spruce.

А фтор в водопроводной воде может повредить листья, поэтому использовать нужно дождевую или очищенную воду, когда это возможно. Но если вы заметили, что почва в горшках после полива очень быстро высыхает, это может быть признаком того, что растение имеет проблемы с корнями, а также что его нужно пересадить в больший горшок.

Еще один способ позаботиться о том, чтобы мирные лилии начали лучше цвести – это обеспечить для них правильную среду, где для них будет обеспечена умеренная влажность. Из-за слишком сухого воздуха, который возникает зимой после включения отопления, листья мирной лилии может стать коричневым и сухим. Поэтому горшок советуют ставить в блюдце с влажным гравием. Вода тогда будет медленно испаряться и повышать влажность вокруг растения.

