Потребность уличных растений в поливе в зависимости от сезона может существенно меняться – впрочем, и комнатные растения имеют свои требования: освещенность, местоположение, почва, вода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Какой водой следует поливать растения?

Вода, которую вы используете для комнатных растений, таки имеет значение. Большинство водопроводной воды на самом деле подходит для того, чтобы поливать ею растения – впрочем, следует внимательно относиться к смягченной воде. Со временем именно она может добавлять соли в почву, а это негативно повлияет на рост любого растения.

А вот хлорированная водопроводная вода не такая уж и вредная, хотя если ее отфильтровать, она, конечно же, лучше влиять на здоровье ваших вазонов. Как альтернатива, подойдет и дождевая вода, если есть возможность ее собирать – она имеет сбалансированную кислотность и не содержит минералов, что есть в водопроводной воде.

Но еще внимательнее стоит быть к температуре воды: она всегда должна быть комнатной. Если вода будет слишком горячей или холодной, это приведет к шоку для листьев растений и повреждения корней, пишет Real Simple.



Как правильно поливать комнатные растения?

Если вы подобрали воду комнатной температуры, а почва уже кажется сухой, тогда пришло время поливать комнатные растения. Для того, чтобы растение росло лучше, его нужно как следует насытить водой – ведь корни обычно расположены достаточно глубоко в почве, поэтому следует убедиться, что вода его достигнет.

Продолжайте поливать растение, пока вода не начнет стекать из дренажных отверстий в дне. Но не забудьте примерно через 10 минут после полива опорожнять блюдце с водой из-под горшка.

Что еще нужно знать об уходе за комнатными растениями?