Несколько комнатных растений станут настоящим украшением в гостиной или спальне, поэтому рекомендуем ознакомиться с ними и выбрать что-то для своего дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life.

Читайте также Ошибка, которая станет роковой: какие комнатные растения нельзя пересаживать перед зимой

Какие цветы цветут в зимнюю пору?

Цикламен

Многолетнее растение особенное тем, что просыпается после того, как большинство цветов приходит в упадок. Имеет розовые, красные, белые или фиолетовые цветки, а листья – в форме сердечка.

В зимние месяцы растение может расти при ярком, но рассеянном свете. Идеальная температура – 15 – 21 градус тепла. Для сохранения влажности стоит создать полив снизу. Поставьте горшок в поддон с влажным гравием, чтобы корни могли впитывать влагу.

До речі, знайти кімнатні рослини за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Спатифиллум

Растение еще часто называют мирной лилией. Оно хорошо растет при слабом освещении и прекрасно себя чувствует даже в комнате без окон. Для стимулирования цветения нужно поддерживать почву влажной. Температура должна быть стабильной, а при удачном уходе растение может цвести в течение года.



Спатифиллум цветет зимой / Фото Pexels

Рождественский кактус

Цветки растения распускаются в зимний период – ближе к Рождеству, но даже уже в магазинах можно приобрести вазон с яркими красными цветами. Для стимуляции цветения стоит пуансеттию держать ночью при холодной температуре и давать 12 – 13 часов ночного освещения. Стоять Рождественский кактус должен в светлом месте, но без прямых солнечных лучей.

Вода для полива комнатных растений всегда должна быть комнатной температуры, пишет Better Homes & Gardens. Большинство водопроводной воды подходит для полива растения, но надо внимательно относиться к смягченной воде. Со временем именно она может добавлять соли в почву, а это негативно повлияет на рост любого растения.

Какие лайфхаки надо знать?