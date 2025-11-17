Здоровье орхидеи очень зависит от того, где вы их храните. Каких мест точно стоит избегать, чтобы ваши цветы не погибли – рассказывает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

В какие места категорически нельзя ставить орхидею?

Прямой солнечный свет – один из главных врагов орхидей. Именно поэтому стоит избегать распространенной ошибки и ставить цветы на подоконник. Кстати, под подоконником часто размещают батареи – источник тепла. который также может быть губительным для орхидей. Однако свет крайне необходимо орхидеям для цветения, поэтому об этом стоит позаботиться.

Орхидеи нуждаются в правильном уходе / Фото Freepik

Сквозняки могут создавать перепады температур, которые не слишком полезны для орхидей. За один раз ничего не произойдет, но длительное воздействие сквозняков может стать для цветка губительным.

Достаточно учитывать эти факторы, чтобы выбрать для вашей орхидеи лучшее место.

Можно ли ставить орхидеи в спальне?

Обычно в спальнях мало света, поэтому это может быть не лучшей идеей. Впрочем если в спальне большие окна – можно выбрать место и понаблюдать за цветком, советует Daily Explress.

А еще пыльца от орхидей может вызвать головную боль, кашель и сонливость, поэтому лучше все же рассмотреть другие места, где вы сможете наслаждаться видом цветка.

