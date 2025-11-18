Лілії миру – це рослини, що можуть цвісти елегантними білими суцвіттями на високих стеблах над блискучим зеленим листям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як доглядати за мирною лілією?

Спатифілуми, або ж мирні лілії походять з тропічних лісів Центральної Америки та Колумбії, тож для росту та розвитку потребують непрямого світла та тепла. Ці рослини віддають перевагу помірній вологості те регулярному поливу – але тільки тоді, коли перебувають у вегетаційному періоді. Але чимало людей навіть не підозрюють, що взимку догляд за рослиною потрібно змінити.

А тим часом знання про те, як доглядати за мирними ліліями взимку може бути вирішальним фактором, коли мовиться про цвітіння кімнатної рослини.

З квітня по жовтень мирну лілію потрібно поливати тоді, коли перші кілька сантиметрів ґрунту посохнуть. А ось взимку полив потрібно суттєво зменшити, адже й ріст рослини сповільнюється. Якщо полив не змінити, це може призвести до перезволоження мирних лілій, а тоді – до гниття коріння та загибелі, пише The Spruce.

А фтор у водопровідній воді може пошкодити листя, тому використовувати потрібно дощову чи очищену воду, коли це можливо. Але якщо ви помітили, що ґрунт у горщиках після поливу дуже швидко висихає, це може бути ознакою того, що рослина має проблеми з корінням, а також що її потрібно пересадити у більший горщик.

Ще один спосіб подбати про те, аби мирні лілії почали краще цвісти – це забезпечити для них правильне середовище, де для них буде забезпечена помірна вологість. Через надто сухе повітря, яке виникає взимку після вмикання опалення, листя мирної лілії може стати коричневим та сухим. Тож горщик радять ставити у блюдце з вологим гравієм. Вода тоді буде повільно випаровуватися та підвищувати вологість навколо рослини.

