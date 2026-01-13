Обслуживание стиральной машинки – это то, о чем так часто забывают. В результате она служит не так долго, как хотелось бы, хотя достаточно элементарных действий, чтобы избегать поломок годами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Morele.

Как ухаживать за стиральной машиной?

Просушивайте барабан и резиновую накладку

В мокром барабане может размножаться плесень – отсюда и неприятный запах. Вытирать барабан надо после каждой стирки, и не забывайте про резиновый уплотнитель.

Стиральная машинка нуждается в регулярном уходе / Фото Freepik

Держите люк открытым

Так, между стирками стиральной машине нужна вентиляция. Открытая дверца может стать ужасом для перфекционистов, но в этом случае лучше отдавать предпочтение практической пользе, а не эстетике.

Очищайте фильтры

Со временем фильтры забиваются – волосы и грязь накапливаются в трубках, и впоследствии становятся проблемой для стиралки. Достаточно уделить несколько минут в месяц, чтобы очистить фильтры и облегчить нагрузку на стиралку.

Как бороться с накипью?

Преимущественно мы имеем дело с жесткой водой, поэтому накипь – распространенная проблема. Самый простой способ – покупать специальные средства для борьбы с ним, рассказывает Onet.

Еще можно поставить умягчители воды или фильтр на водопровод, но это стоит немалых денег. Но точно избегайте уксуса, хлора и других "народных средств" – они могут навредить вашей стиральной машине.

Какие еще советы стоит сохранить?