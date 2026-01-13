Обслуговування пральної машинки – це те, про що так часто забувають. В результаті вона служить не так довго, як хотілося б, хоча достатньо елементарних дій, щоб уникати поломок роками, розповідає 24 Канал з посиланням на Morele.
Як доглядати за пралкою?
- Просушуйте барабан та гумову накладку
У мокрому барабані може розмножуватися цвіль – звідси і неприємний запах. Витирати барабан треба після кожного прання, і не забувайте про гумовий ущільнювач.
Пральня машинка потребує регулярного догляду / Фото Freepik
- Тримайте люк відкритим
Так, між праннями пральній машині потрібна вентиляція. Відкриті дверцята можуть стати жахом для перфекціоністів, але в цьому випадку краще надавати перевагу практичній користі, а не естетиці.
- Очищайте фільтри
З часом фільтри забиваються – волосся та бруд накопичуються у трубках, і згодом стають проблемою для пралки. Достатньо приділити кілька хвилин на місяць, щоб очистити фільтри та полегшити навантаження на пралку.
Як боротися з накипом?
Переважно ми маємо справу з жорсткою водою, тому накип – поширена проблема. Найпростіший спосіб – купувати спеціальні засоби для боротьби з ним, розповідає Onet.
Ще можна поставити пом'якшувачі води або фільтр на водопровід, але це коштує чималих грошей. Але точно уникайте оцту, хлору та інших "народних засобів" – вони можуть зашкодити вашій пральній машині.
Які ще порали варто зберегти?
