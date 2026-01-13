Есть несколько народных средств, которые помогают справиться с конденсатом зимой, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Что сделать, чтобы окна зимой не потели?

Конденсат обязательно нужно удалять из окон, потому что если этого не сделать, то плесень может со временем перейти на мебель, а дальше – на обои рядом с окном. Есть простой метод, который поможет решить проблему с запотеванием.

Нужно лишь смешать уксус со средством для мытья посуды. Специалисты советуют смешать эти два средства с водой и перелить смесь в бутылку с распылителем и распылить на окно.

Уксус считается эффективным натуральным средством для чистки окон благодаря тому, что имеет кислую реакцию, которая мгновенно растворяет грязь на стекле. Преимуществом является его быстрое испарение, которое не оставляет разводов.



Домашний раствор решит проблему с запотеванием / Фото Pexels

А вот средство для мытья посуды уже отвечает за предотвращение образования капель конденсата. Влага после секретного спрея начинает быстрее испаряться и стекло сохраняется чистым. Обычное средство для мытья посуды действует как барьер для предотвращения образования конденсата.

Как сделать раствор?

Для приготовления средства нужно 500 миллиграммов воды, 500 миллиграммов белого уксуса и 2 – 3 капли жидкости для мытья посуды. Эксперты лишь рекомендуют не переборщить с количеством средств, чтобы на окне не остались разводы.

Раствор надо нанести на стекло довольно тонким слоем и распылить или аккуратно протереть тряпкой. Тонкий слой легко высохнет на воздухе, а при желании окна можно протереть сухой тканью.

Что сделать, чтобы зеркало в ванной не запотевало?

Для предотвращения запотевания зеркала после душа можно использовать пену для бритья, которая создает на поверхности тонкую пленку, отталкивающую влагу, пишет The Spruce.

Процедуру следует проводить на чистом и сухом зеркале, при этом результат продержится до 7 дней и зеркало не будет собирать пыль. Другие средства, такие как жидкость для мытья посуды и антифог-спреи, также эффективны в предотвращении образования конденсата на стеклянных поверхностях.

