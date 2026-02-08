Специалисты советуют время от времени мыть правильную машину, потому что она загрязняется от различных мелких частиц, что есть на одежде, пишет Express.

Как зубной пастой очистить стиральную машину?

В сети появился достаточно быстрый и простой лайфхак, который можно охотно повторить. Он заключается в использовании зубной пасты с лимонами. Эти два ингредиента выведут из правильной машины грязь и накопления, а также неприятный запах.

Нужно разрезать половину лимона и нанести на него зубную пасту. Благодаря своей лимонной кислоте цитрусовый фрукт расщепляет минеральные отложения, а зубная паста содержит мягкие абразивы, поэтому вместе они хорошо удаляют всю грязь.



Зубная паста улучшит запах стиральной машины / Фото Pexels

Для еще лучшего результата стоит воспользоваться пищевой содой с уксусом, нанеся пасту на резиновый уплотнитель перед запуском цикла. Половину лимона с зубной пастой надо бросить в стиральную машинку, а потом запустить цикл стирки с высокой температурой. Этот метод точно станет альтернативой агрессивным химическим средствам.

Хозяйки только советуют проверить половину лимона на наличие косточек. Если они есть, то их лучше аккуратно забрать вилкой, чтобы они не забились в барабане.

Издание Treehugger отмечает, что отчистить стиральную машинку и избавиться от плесени поможет обычная сода и уксус. Специалисты советуют выбрать самую горячую температуру воды, добавить 4 стакана уксуса и запустить стирку. Когда машинка заполнится водой, ее надо остановить и дать постоять час. Уксус за это время очистит стенки от накипи и осадка.

После завершения первого цикла стирки, надо запустить еще один – с содой. В барабан нужно насыпать стакан соды, добавить несколько капель эфирного масла, а тогда запустить самый длинный режим стирки с теплой температурой воды.

