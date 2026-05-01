На сайте Martha Srewart собран опыт садоводов и специалистов по садоводству, которые рассказали о нескольких выносливых культур, которые легко адаптируются к различным типам почвы и не требуют идеальных условий для роста.

Читайте также 5 цветов, которые стоит посадить в мае: будут цвести до октября

Какие ягодные кусты хорошо растут на бедной почве?

Бузина

Этот кустарник хорошо приспосабливается к различным условиям и может расти как в песчаных, так и в глинистых или суглинистых почвах с разной кислотностью. Ягоды можно использовать для приготовления варенья, желе, супов и соусов, а цветы – для сиропов и напитков. Перед посадкой рекомендуют добавить компост и поддерживать умеренную влажность почвы.

Облепиха

Эта неприхотливая культура хорошо чувствует себя даже в бедной почве. Она дает яркие оранжевые ягоды, богатые витаминами С, В и В12. Растение подходит для разных типов почвы, но нуждается в хорошем дренаже.

При этом облепиха любит влагу, поэтому полив должен быть регулярным, особенно после высыхания верхнего слоя земли.



Облепиха может расти на бедных почве / Фото Pexels

Ягода Годжи

Популярный "суперфуд" хорошо переносит сложные условия и подходит для сухих и малоплодородных почв. После укоренения куст становится устойчивым к засухе и способен адаптироваться к различной структуре земли.

Однако тяжелый глинистый грунт для него не подходит. Для лучшего урожая растение следует высаживать на солнечных участках и регулярно обрезать.

Крыжовник

Куст может расти в различных условиях. Если земля бедная, то достаточно добавить только компост. Крыжовник любит прохладу и дает сладкие ягоды. Немного недозрелые собирают для заготовок, а спелые – для свежего употребления. Растение нуждается в регулярном поливе и обрезке, а из-за колючих веток сбор урожая лучше проводить в перчатках.

Орегонский виноград

Этот виноград считается одним из самых выносливых вариантов для участков с бедными условиями. Но несмотря на свое название, он не имеет ничего общего с обычным виноградом.

Куст сначала украшают ярко-желтые цветы, а затем появляются небольшие синие ягоды. Растение способно переносить летнюю засуху, даже в полутени. В уходе куст неприхотлив, но может без обрезки сильно разрастаться, поэтому раз в несколько лет надо подстригать. Ягоды на вкус терпкие, поэтому их надо подслащивать.

Обратите внимание, что некоторые многолетники, такие как ландыш, английский плющ, барвинок, мята и растение-хамелеон, могут агрессивно распространяться и захватывать сад, пишет Southern Living. Искоренить инвазивные растения с участка впоследствии очень сложно, поэтому стоит тщательно обдумывать их посадку.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?

Яичная скорлупа для комнатных растений имеет низкую эффективность, поскольку в закрытой среде она не разлагается быстро.

После опадения цветов орхидею нужно обрезать, чтобы стимулировать новое цветение, удалив отцветшие части и сократив стебель.