Многие хозяйки используют лимонную кислоту во многих случаях и результат действительно впечатляет, пишет Express. Довольно часто для натуральной уборки выбирают уксус вместо химических средств, однако лимонная кислота тоже имеет очищающее действие и хорошо справляется с накипью, пятнами и неприятными запахами.
Читайте также Британские хозяйки добавляют зубную пасту в стиральную машину: в этом есть неочевидная польза
Что очищает лимонная кислота?
Очистка чайника от накипи
Чтобы вернуть чайнику чистоту, надо добавить 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить водой на четверть объема. Важно только не дать больше воды, иначе действие потеряется. Далее надо включить чайник и дождаться закипания.
Мягкие полотенца без уксуса
Ранее для смягчения жестких полотенец использовался уксус, но лимонная кислота работает еще лучше. Если полотенца сильно забиты, то их надо лишь смочить в воде с четвертью стакана кислоты. В противном случае средство надо добавить в стиральную машину вместе с небольшим количеством обычного порошка. После стирки ткань станет приятной на ощупь.
Лимонная кислота улучшает полотенца / Фото Pexels
Чашки для чая без пятен
Темный налет от чая не всегда исчезает от обычного мытья посуды. Нужно засыпать в чашку столовую ложку лимонной кислоты и залить кипятком. Надо подождать несколько минут и даже застарелые пятна отойдут сами. Далее надо лишь сполоснуть и вымыть, как обычно.
Душевая лейка без накипи
Лимонную кислоту можно использовать для очистки душевых леек. Если она снимается, то надо замочить ее на 10 минут в горячей воде с двумя столовыми ложками кислоты.
Некоторые хозяйки говорят, что лимонная кислота способна заменить уксус. Она не содержит запаха и действительно является действенным.
Что нельзя мыть уксусом?
Уксус не рекомендуется для мытья столешниц из гранита, мрамора, деревянных поверхностей, пола, бытовой техники, металлической посуды, раковин и посудомоечных машин из-за риска повреждения, пишет Eating Well. Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус, но его частое использование может повредить резиновые детали стиральной машины.
Какие еще советы являются полезными?
Не стоит стирать в стиральной машине очень грязную одежду, подушки из твердой пены, тяжелые одеяла, одежда с пометкой "только химчистка", вещи с расстегнутыми молниями, одежда с вещами в карманах, и кожаная одежда.
Чистка батарей феном для волос может значительно повысить их эффективность, выдувая пыль и ворс, накопившийся внутри.