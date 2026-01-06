"Ночная уборка" – это не новое явление, но все еще популярный тренд. И эта идея по-настоящему гениальная – ведь всего несколько минут каждый вечер позволяют избежать и беспорядка, и масштабной уборки в конце недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Мышей не будет до конца зимы: трюк с чесноком, которого боятся грызуны

Что делать каждый вечер для порядка в доме?

Протрите в ванной комнате

Быстрое протирание ванной каждый вечер помогает легко избежать грязи и делает утреннее умывание более приятным и простым. Пятна от воды и брызги зубной пасты накапливаются очень быстро, поэтому ждать конца недели, чтобы убрать их, точно не стоит, пишет Southern Living.

Помойте посуду

Если вы проснетесь без раковины, полной грязной посуды, вы точно будете чувствовать себя лучше и сможете эффективно начать день, поэтому лучше разобраться с этой неприятной задачей перед сном.

Протрите кухонные столешницы

Так же и протирание столешниц помогает вовремя устранить любые крошки, грязь и разливы, и это также дает гарантию, что у вас на кухне не появятся вредители, например муравьи и тараканы, которых привлекают остатки пищи.

Кроме того, вечерняя уборка означает, что на следующий день вы будете готовить завтрак в чистой и опрятной кухне.

Вынесите мусор

Что может быть хуже, чем переполненный мусорный бак? Поэтому как только вы заметите, что он заполнился, сразу же вынесите мусор и не откладывайте эту задачу на потом. В идеале следует проверять мусор каждый вечер.

Уберите в гостиной

Потратив всего несколько минут на то, чтобы поставить вещи в гостиной на свои места, вы можете "перезагрузить" пространство, чтобы проснуться в спокойной и уютной квартире. Не давайте вещам долго лежать где угодно.

Что еще об уборке дома стоит знать?