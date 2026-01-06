Грызуны являются значительными уничтожителями, потому что способны погрызть электрические провода, повредить мебель, еду или нанести хлопот еще многим другим материалам в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Как прогнать мышей с помощью чеснока?

Способов выведения грызунов из дома есть множество, однако эффективнее всего на них действуют резкие запахи. К примеру, довольно вспомогательным является обычный чеснок, который найдется у каждого на кухне. Он имеет характерный едкий запах, который мгновенно отпугивает мышей.



Мыши не любят запаха чеснока / Фото Unsplash

Нужно только разложить зубчики чеснока у входа или рядом с мусорной корзиной. Преимуществом такого метода отпугивания является экологичность и доступность, однако существенный минус заключается в том, что запах зубчиков чеснока со временем выветривается, поэтому их надо менять раз в несколько дней. Для лучшего результата их можно проколоть зубочисткой.

Чувствуя резкий чесночный аромат, мыши будут обходить помещение, поэтому до конца зимы можно не переживать о продуктах, которые грызуны могут погрызть. Особенно полезным трюк с чесноком станет в кладовых и подвалах, где мы держим различные овощи и крупы.

Грызуны в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы ориентироваться в пространстве и находить пищу, пишет Daily Express. Чеснок с его сильными соединениями серы преобладает обоняние вредителей и заставляет их чувствовать себя дезориентированными. Также запах чеснока воспринимается грызунами как токсичное вещество, поэтому они будут обходить дом.

Какие еще советы стоит знать?