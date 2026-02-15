Влага от снега ускоряет потерю тепла и даже может привести к натиранию, пишет Very Well. Эксперты дали несколько советов, которые помогут ногам сохраняться в тепле до конца зимы.

Читайте также В гололед не упадете никогда: хитрый лайфхак с клеем для украинцев

Какую обувь советуют носить зимой?

В зимнюю пору стоит носить сапоги из кожи или плотных материалов, которые не пропускают воздух. Такая обувь сохраняет тепло, поэтому ноги будут защищены. В очень холодные дни на помощь придут даже одноразовые шапочки для душа, которые надо одеть поверх носков для лучшей защиты.

Согреть ноги помогут простые подручные средства. Сложенная бумага или газета, размещенные поверх стопы перед обуванием, создадут дополнительную изоляцию в сухую погоду. Также может подойти пищевая пленка или обычный полиэтиленовый пакет. Их можно одеть поверх носков, чтобы сохранить тепло.



Обувь зимой должна быть качественной / Фото Pexels

Какие носки выбрать?

Для зимних прогулок хорошо работает многослойность. Лучшим вариантом считается тонкий полипропиленовый носок, который отводит пот. Хлопок не стоит носить, потому что он впитывает влагу, из-за чего ноги могут быстро замерзнуть. По словам специалистов, изделия из шерсти мериноса или специальных технических тканей помогают поддерживать сухость кожи.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

В качестве дополнительного внутреннего слоя можно использовать тонкие нейлоновые чулки, которые утепляют и не добавляют лишнего объема. Выбирая зимние ботинки, стоит обращать внимание на гибкость подошвы. Слишком жесткая конструкция может вызвать дискомфорт и боль в голенях во время ходьбы.

Движение – естественное тепло

Зимой не менее важно поддерживать активность. После спокойной прогулки надо ускорить темп или добавлять подъемы по лестнице. Активные движения повышают сердечный ритм, улучшают кровообращение и помогают теплу быстрее поступать к конечностям, уменьшая риск замерзания пальцев.

Как не упасть на гололеде?

Украинцы придумали использовать кухонную металлическую проволоку для предотвращения падения на гололеде, одевая ее на подошву обуви. Интересный способ показан в инстаграм-сообщении @ddstep.in.ua. Нужно только приобрести в магазине металлическую проволоку, которая хорошо тянется и одеть на подошву обуви. Благодаря этому обувь будет лучше цепляться за лед во время ходьбы.

Какие еще советы полезно знать?