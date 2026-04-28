Качественный кухонный комбайн может выполнять немало кухонных задач, а не только порезать. У большинства из них даже можно замешивать тесто. В то же время для того, чтобы прибор отвечал всем возможным потребностям, выбирать его следует тщательно, пишет Choice.

На что обратить внимание при выборе комбайна?

Место хранения

Одна из вещей, что следует учесть перед покупкой– это то, что комбайны бывают громоздкими, особенно если учитывать также все аксессуары, что к ним прилагаются. Поэтому в идеале они должны иметь устроенный внутренний ящик для хранения, или же продаваться вместе с отдельной коробкой для совместного хранения всех насадок.

Размер чаши

Емкость кухонного комбайна в первую очередь зависит от модели. Но перед выбором следует подумать, для чего вы будете использовать прибор и какое количество пищи планируете готовить. Во многих случаях полезным будет приобрести такой комбайн., что имеет сразу несколько чаш:

обычную для измельчения овощей, фруктов, мяса и т.п.;

меньшее для приготовления соусов, джемов или просто небольших порций.



Самыми универсальными считаются кухонные комбайны объемом 2 литра., или 10 чашек. Они позволяют быстро обрабатывать и малы, и большое количество продуктов.

Тяжелое основание

Это– фактор, на который многие люди не учитывают вовремя, и зря. Тяжелое основание просто необходимо для того, чтобы комбайн оставался стойким на столе во время тяжелой загрузки. А вот более легкие устройства могут двигаться во время работы.

Импульсный режим

Функция обеспечивает короткие импульсы мощности, и это помогает равномерно распределить нагрузку и создать однородную консистенцию внутри комбайна.

Особенно важна она, если вы загружаете внутрь небольшое количество продуктов.

Элементы управления

Необходимо еще перед покупкой проверить, или вовремя реагируют кнопки– в комбайне это очень важно.

Лезвие

Должны быть широкими и располагаться как можно ниже ко дну чаши– это позволит правильно перемешивать продукты, и они не будут застревать на одном месте. Не стоит покупать модели с зубчатыми лезвиями: часто именно они приводят к неравномерному и грубому нарезанию пищи.

Хорошим вариантом являются двусторонние лезвия: с одной стороны– лезвие для ломтиков, а с другой– для нарезки. Это существенно экономит количество отдельных элементов, что нужно хранить с комбайном.

Вот несколько комбайнов, на которые следует обратить внимание:

3 в 1 Domotec R 6676B 10L 5 скоростей PT HP227 – подойдет для десятков задач на кухне: от затворения теста до нарезки кубиками и ломтиками.

4 в 1 2200W Adler AD 4221 – многофункциональный и стильный комбайн, изготовлен из высококачественных материалов, станет незаменимой помощью на кухне.

Grunhelm GKM0016B mayak – качественный помощник на кухне, что поможет быстро справиться с множеством бытовых задач– нарезкой, сбиванием, смешиванием и приготовлением фарша.

Grunhelm GKM0019B – съемная чаша комбайна облегчит и приготовление блюд, и мытье впоследствии. А материал– нержавеющая сталь– обеспечит долгую и надежную работу.

3 в 1 Rainberg RB-8080– отлично подходит для небольших кухонь, где нет места для многих устройств. Один комбайн может обеспечить выполнение десятков задач.



Кухонный комбайн vs блендер: что выбрать?

И комбайн, и блендер невероятно полезны на кухне, и отличаются они, прежде всего, мощностью и ценой. Блендер, конечно же, в разы дешевле– но с ним можно выполнить достаточно ограниченное количество задач: измельчить, смешать или порезать, пишет Consumer Reports.

А вот если нужно сделать что-то посложнее, или готовить для большой семьи, универсальный комбайн точно пригодится.

