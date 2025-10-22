Змеи не способны рыть норы, поэтому они поселяются в проходах, которые выкопали и покинули другие животные, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как выглядит змеиная нора?

Змеи селятся в норах круглой или овальной формы. Чаще всего они выбирают для себя бывшие "дома" полевок или мышей. Чтобы понять, что на вашем участке безопасно – нужно осмотреть территорию. Если она чистая, тогда не стоит волноваться, но если неподалеку увидите выброшенные змеиные шкуры или змеиный помет, тогда и стоит бить тревогу.



Пример змеиной норы / Фото Википедия

Если же в норке заметны признаки копания и свежие кучки почвы, то это будет признаком, что там живут именно грызуны. Активная нора грызунов заметна благодаря измельченной бумаге, пластику, ткани или соломе, которую они используют для строительства.

Почему змеи поселяются во дворе?

Пресмыкающиеся питаются грызунами и насекомыми, поэтому если на вашем участке есть много мышей, то змей это место будет привлекать.

Кроме того, они любят захламленные места, где можно спрятаться, поэтому кучи листьев, камни, заросшая растительность и беспорядок – являются лучшими местами для них.

А еще стоячая вода и влажные участки привлекают змей тем, что в на таких участках им удается найти червей и другую добычу. На участке чаще всего может встретиться неядовитый уж обыкновенный или гадюка, укус которой уже может быть опасным.

Что делать со змеиной норой?

Если змей не провоцировать, то они не нанесут никакого вреда, поскольку их цель – это грызуны и садовые вредители. Впрочем, многие боятся пресмыкающихся, поэтому отверстие можно засыпать грунтом или заблокировать вход камнем, куском мешковины или проволочной сеткой. Но змеи сейчас впали в спячку, поэтому лучше их не беспокоить до весны.

Чтобы предотвратить появление змей на собственном участке, нужно держать двор и сад в чистоте. Не оставляйте скошенную траву, очищайте заросшие участки и высаживайте во дворе растения, которые не любят пресмыкающиеся.

Змей очень сильно отпугивают определенные запахи, поэтому с наступлением весны на участке можно высадить несколько растений, пишет Homes and Gardens. В список невыносимых растений для пресмыкающихся входят бархатцы, лаванда, розмарин, базилик и эвкалипт.

