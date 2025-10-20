Ежи борются с вредителями и поедают слизней, которые вредят растениям, поэтому не стоит их выгонять из сада, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чаще всего ежей можно увидеть в саду с апреля по октябрь, потому что именно в эти месяцы они активно ищут пищу.

Читайте также Чем отпугнуть крыс без химии: 6 способов, которые действительно работают

Как привлечь ежей в сад?

Существует несколько простых способов привлечь ежей. Дрова или компостная яма способны обеспечить ежам безопасное место для отдыха и зимней спячки. Почему большинство считают, что ежам нужно молоко, но это совсем не так. Оно является вредным для ежей, поэтому достаточно оставить мисочку с водой и еду. Можно оставить для них ягоды, фрукты и желуди.

Ежики появляются в садах из-за поиска пищи, воды и укрытия, чтобы вырастить детенышей и впасть в спячку. Больше всего их привлекают сухие и уютные места в садах, где тихо. Они могут поселиться под сараем или там, где есть густая растительность.

Чтобы ежи поселились в вашем саду, можно соорудить для нас укрытие из древесины, листьев и садового мусора. В поленьях живут насекомые, жуки и мокрицы, которые являются источником пищи для них.

Если же ежи поселятся в вашем саду, то весной можете быть спокойными за свой урожай, потому что они способны съесть слизней, лягушек, ящериц и мышей.

Как привлечь ежей в сад: смотрите видео

Ежей можно кормить вареным или сырым мясом, консервами для кошек или собак или зоофобусами, пишет Ua Animals. Ежам нужно наливать чистую и свежую воду как можно чаще. Хлеб для животных не несет никакой пользы, а молоко может вызвать диэрею. Помните, что нельзя жечь траву, потому что такое действие убивает мелких животных и даже ежей.

Почему появляются муравьи в ванной?