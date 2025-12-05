В сети можно найти немало полезных лайфхаков, поэтому одним из них поделилась известная блогер, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

Зачем кипятить и замораживать колготы?

Блогер на собственном примере проверила, что если колготы сначала прокипятить, а затем заморозить, то они станут намного крепче.

Кипячение колготок может показаться странным и даже пугающим, но переживать не стоит. Такое действие только поможет волокнам немного сжаться, а это соответственно сделает их более плотными и устойчивыми к растяжению.

В морозилку их надо положить только после того, как они остынут. По возможности, поставьте пакет с колготами на полочку, где не хранятся продукты.

Когда достанете колготы, то их надо высушить с помощью полотенца. Диана Гологовец даже взяла ножик, чтобы проверить, действительно ли лайфхак такой действенный. Оказывается, что колготы действительно стали упругими и плотными. Они даже не рвались, когда блогерша легко прокалывала их кончиком острого ножа.

Метод не означает, что колготы не порвутся ни при каких обстоятельствах, но все же точно дольше прослужат.

Как сохранить срок колготок: смотрите видео

Зимой довольно часто может быть холодно в ноги, даже несмотря на утепление. Чтобы согреть ноги, стоит воспользоваться несколькими действенными советами, пишет Verywell Fit. Для сохранения тепла в ногах можно использовать бумажные полотенца, полиэтиленовую пленку или бахилы поверх носков. Дополнительно можно комбинировать два слоя носков и использовать тепловые грелки-стельки для длительного тепла.

Какие есть еще интересные советы?