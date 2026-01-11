Такая вроде бы и мелочь в уборке способна повлиять на результат, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Читайте также Правило 80/20 для чистого и опрятного дома: опытные хозяйки используют его уже давно

Что первое делать – пылесосить или вытирать пыль?

Специалисты советуют сначала вытирать пыль, а потом пылесосить. По логике, во время вытирания пыли мелкие частицы поднимаются в воздух и впоследствии оседают вниз. Если сначала пропылесосить пол, а потом вытереть пыль, то придется снова браться за уборку.

Клинеры говорят, что именно пылесошение должно быть завершающим этапом. Некоторые не берут в руки пылесос после протирания мебели, однако мелкие частицы могут остаться между ногами, поэтому использовать пылесос в уборке необходимой

Впрочем, есть определенные исключения для тех, кто держит дома домашних любимцев. В таком случае надо сначала пройтись пылесосом, чтобы собрать волосы и шерсть, а тогда после сбора всей массы с ковра, браться к вытиранию пыли.



Пылесосить надо в конце уборки / Фото Freepik

Владельцам паркета или плитки советуют после пылесоса сразу пройтись шваброй из микрофибры, которая поможет собрать мельчайшую пыль и сделать пол свежим и ухоженным.

Не забывайте во время уборки вытирать пыль с потолочных вентиляторов, светильников и плинтусов. Лучше всего подойдут салфетки из микрофибры. Шторы и жалюзи также нуждаются в уходе. Их надо протирать или пылесосить, а по возможности – стирать или отдавать в химчистку.

Кроме того, пыль тоже накапливается на обивке, поэтому надо все тщательно прочищать пылесосом или обрабатывать паром, чтобы поддерживать в доме здоровый микроклимат.

Уборка всегда будет эффективной, если придерживаться принципа "сверху вниз". Начинайте с самых высоких поверхностей и постепенно двигайтесь к полу. Лучше всего пользоваться салфетками из микрофибры, поскольку они не разгоняют пыль, а надежно ее удерживают.

К слову, чтобы восстановить пушистость ковра, можно использовать фен или утюг в сочетании с водой для разрыхления волокон, пишет The Spruce. Для удаления вмятин от мебели можно применить кубики льда или использовать уксус, соль и соду для общей чистки.

Какие еще советы стоит знать?