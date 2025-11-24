Как добыть свет с помощью картофеля: такого вы точно не знали
- Использование картофеля для освещения комнаты требует медной проволоки, оцинкованных саморезов, пяти картофелин и диода.
- Для создания света, медный провод и саморезы вставляют в половинки картофелин, соединяют в круг, а затем подсоединяют диоды.
Отключения электроэнергии заставляют нас искать различные варианты освещения дома – от свечей до использования LED-лампы. Впрочем, добавить света в дом можно благодаря довольно необычному лайфхаку.
Когда в доме исчезает электричество, в ход идут все возможные способы выживания, пишет 24 Канал. Свечи, павербанки, зарядные станции – украинцы перепробовали все. А в шоу "Кто знает?" на "Новом канале" напомнили о еще одном действенном лайфхаке.
Как добыть свет с помощью картофеля?
Оказывается, что свет можно добыть даже из овоща. Способ с помощью картофеля не даст напряжение в 220 вольт, но поможет осветить комнату, если под рукой ничего больше нет. Попробуйте его повторить!
Что понадобится:
медная проволока – 50 сантиметров;
оцинкованный саморез – 10 штук;
картофель – 5 штук;
диод – 1 метр.
С помощью картофеля можно добыть свет / Фото Pexels
Как выполнить:
1. Возьмите медный провод, который будет выступать за катод, и оцинкованный саморез, что станет анодом.
2. Разрежьте картофель пополам. Вставьте саморез в одну половинку картофелины, а в другую – медный провод. Главное: из обеих частей не должно ничего торчать. Повторите минимум с пятью картофелинами и разложите их так, чтобы образовался круг.
3. Обмотайте свободный конец медной проволоки вокруг саморезов.
4. Прикрепите диоды к саморезам, и они зажгутся!
К слову, во время отключений света можно сохранить свежесть продуктов в холодильнике, пишет FoodSafety.gov. Чтобы сохранить продукты без холодильника, минимизируйте открытие дверцы и используйте замороженную воду или пакеты со льдом. Приоритетно употребляйте продукты, которые быстро портятся, и контролируйте температуру с термометром в холодильнике.
Какие еще советы следует знать?
Виноград нужно хранить немытым в воздухопроницаемой упаковке в холодильнике, мыть только перед употреблением.
Не готовьте в мультиварке макароны, нежные овощи, рис, сушеную фасоль и куриную грудку, поскольку они могут быть переваренными или остаться недоваренными.
