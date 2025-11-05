Большинство из описанных ниже продуктов мы используем для приготовления, но вот британская организация по защите прав потребителей отметила, что их лучше не варить в мультиварке, пишет 24 Канал со ссылкой на Which.

Что нельзя готовить в мультиварке?

Макароны в мультиварке имеют все шансы превратиться в клейкую кашу. Они сильно перевариваются, поэтому лучше их приготовить на плите.

Рис может остаться в мультиварке недоваренным, поэтому нужно наливать гораздо больше воды, чем в кастрюлю.

Нежные овощи, в которые входит брокколи, цветная капуста, спаржа и кабачки при медленной варке просто превратятся в пюре. Переваренные брокколи и цветная капуста выйдут невкусными.



Сушеную фасоль перед приготовлением нужно прокипятить 10 минут, иначе она может быть токсичной. Лучше для блюд использовать консервированную фасоль.

Куриная грудка в мультиварке становится сухой и не такой вкусной, как жареная или запеченная. Для приготовления в таком девайсе лучше выбирать жирный кусок говядины или свиную лопатку.

Некоторые бросают в мультиварку продукты из морозилки, но это категорически нельзя делать. Пока мясо медленно нагревается, то находится в температурной зоне риска, в которой активно размножаются такие бактерии как сальмонелла и стафилококк. При дальнейшем приготовлении они погибнут, но выделенные токсины могут остаться в пище.

К слову, есть один секрет правильного приготовления рыбы, пишет Martha Stewart. Чтобы рыба не прилипала к сковороде, надо высушить шкурку и хорошо разогреть сковородку. Рыбу нужно жарить шкуркой вниз, прижав ее лопаткой на 30 секунд, а при необходимости дополнительно запечь в духовке для получения хрустящей корочки.

