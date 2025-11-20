Может казаться, что при плановых отключениях света все устройства можно оставлять включенными в розетку. Мол, ничего не произойдет и наоборот – сразу заработают, когда появится электричество. Почему это не так и какие приборы надо выключать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

Какие приборы надо выключать из розеток во время отключений света?

В первую очередь от сети надо отключить все энергоемкие приборы. Это бойлер, обогреватель, электроплита, стиральная машина и тому подобное. Это защитит их от повреждения во время перепадов напряжения. Для вас это дело нескольких секунд, а ремонт в случае проблемы обойдется в кругленькую сумму.

На время отключений света устройства лучше выключать из розеток / Фото Freepik

Также стоит вытащить из розеток зарядные устройства и гаджеты, которые находятся в режиме ожидания, например, телевизор. Это не только о безопасности, но и снижение потребления "фантомной" электроэнергии.

Надо ли включать устройства сразу с появлением света?

Первый соблазн, когда появляется электроэнергия – немедленно включить все в розетку. Но это распространенная ошибка, которой следует избегать, отмечает портал Real Simple.

Правильно будет подождать 2 – 3 минуты, а уже потом включать электроприборы и девайсы. Дело в том, что с запуском элекритики возможны скачки напряжения, которые могут повредить вашу технику, поэтому будет лучше выдержать паузу.

Какие еще подсказки пригодятся?