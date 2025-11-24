Когда в доме исчезает электричество, в ход идут все возможные способы выживания, пишет 24 Канал. Свечи, павербанки, зарядные станции – украинцы перепробовали все. А в шоу "Кто знает?" на "Новом канале" напомнили о еще одном действенном лайфхаке.

Как добыть свет с помощью картофеля?

Оказывается, что свет можно добыть даже из овоща. Способ с помощью картофеля не даст напряжение в 220 вольт, но поможет осветить комнату, если под рукой ничего больше нет. Попробуйте его повторить!

Что понадобится:

медная проволока – 50 сантиметров;

оцинкованный саморез – 10 штук;

картофель – 5 штук;

диод – 1 метр.



С помощью картофеля можно добыть свет / Фото Pexels

Как выполнить:

1. Возьмите медный провод, который будет выступать за катод, и оцинкованный саморез, что станет анодом.

2. Разрежьте картофель пополам. Вставьте саморез в одну половинку картофелины, а в другую – медный провод. Главное: из обеих частей не должно ничего торчать. Повторите минимум с пятью картофелинами и разложите их так, чтобы образовался круг.

3. Обмотайте свободный конец медной проволоки вокруг саморезов.

4. Прикрепите диоды к саморезам, и они зажгутся!

К слову, во время отключений света можно сохранить свежесть продуктов в холодильнике, пишет FoodSafety.gov. Чтобы сохранить продукты без холодильника, минимизируйте открытие дверцы и используйте замороженную воду или пакеты со льдом. Приоритетно употребляйте продукты, которые быстро портятся, и контролируйте температуру с термометром в холодильнике.

Какие еще советы следует знать?