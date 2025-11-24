Як добути світло за допомогою картоплі: такого ви точно не знали
- Використання картоплі для освітлення кімнати потребує мідного дроту, оцинкованих саморізів, п'яти картоплин та діода.
- Для створення світла, мідний дріт і саморізи вставляють у половинки картоплин, з'єднують у коло, а потім під'єднують діоди.
Відключення електроенергії змушують нас шукати різні варіанти освітлення дому – від свічок до використання LED-лампи. Втім, додати світла в оселю можна завдяки доволі незвичному лайфхаку.
Коли в домі зникає електрика, у хід йдуть усі можливі способи виживання, пише 24 Канал. Свічки, павербанки, зарядні станції – українці перепробували все. А в шоу "Хто знає?" на "Новому каналі" нагадали про ще один дієвий лайфхак.
Як добути світло за допомогою картоплі?
Виявляється, що світло можна добути навіть з овоча. Спосіб за допомогою картоплі не дасть напругу в 220 вольт, але допоможе освітити кімнату, якщо під рукою нічого більше немає. Спробуйте його повторити!
Що знадобиться:
мідний дріт – 50 сантиметрів;
оцинкований саморіз – 10 штук;
картопля – 5 штук;
діод – 1 метр.
За допомогою картоплі можна добути світло / Фото Pexels
Як виконати:
1. Візьміть мідний дріт, який буде виступати за катод, і оцинкований саморіз, що стане анодом.
2. Розріжте картоплю навпіл. Вставте саморіз в одну половинку картоплини, а в іншу – мідний дріт. Головне: з обох частин не має нічого стирчати. Повторіть мінімум з пʼятьма картоплинами та розкладіть їх так, аби утворилося коло.
3. Обмотайте вільний кінець мідного дроту навколо саморізів.
4. Прикріпіть діоди до саморізів, і вони запалають!
До слова, під час відключень світла можна зберегти свіжість продуктів у холодильнику, пише FoodSafety.gov. Щоб зберегти продукти без холодильника, мінімізуйте відкриття дверцят та використовуйте заморожену воду чи пакети з льодом. Пріоритетно вживайте продукти, які швидко псуються, і контролюйте температуру з термометром у холодильнику.
Які ще поради слід знати?
Виноград потрібно зберігати немитим у повітропроникній упаковці в холодильнику, мити лише перед споживанням.
Не готуйте у мультиварці макарони, ніжні овочі, рис, сушену квасолю та курячу грудку, оскільки вони можуть бути перевареними або залишитися недовареними.
