Как рассказывают представители ветеринарной клиники Shallow Ford, коты обычно очень чувствительны к деталям. Поэтому владельцам животных нужно тщательно подбирать лоток, учитывая форму, размер, высоту стенок, тип наполнителя и даже его расположение в ванной комнате. Все это может влиять на то, будет ли котик пользоваться им без проблем.

Как подобрать лоток и на что обратить внимание – рассказываем в материале.

Размер

В первую очередь, стоит обратить внимание на размер. По словам ветеринаров Shallow Ford, многие коты могут не пользоваться лотком, если он будет казаться им тесным или неустойчивым. Поэтому стоит выбирать те, где будет достаточно пространства для вашего домашнего любимца.

Размер лотка должен быть не менее 50х40 сантиметров. Оптимальным будет тот туалет, который в 1,5 раза длиннее кота.

Большинство котов предпочитают достаточное пространство, чтобы развернуться, рыть и засыпать отходы, не касаясь стенок. Общее правило заключается в том, что длина коробки лотка должна быть минимум в полтора раза больше длины кота, которую можно измерить от носа до основания хвоста,

– рассказывают в ветклинике.

По форме чаще всего выбирают квадратные и прямоугольные лотки, однако существует широкий выбор – от классических пластиковых до сложных устройств, имеющих системы самоочистки.

Высота

Не менее важно правильно подобрать высоту лотка. Здесь стоит учитывать как возраст домашнего любимца, так и его привычки, физическое состояние и даже породу.

При выборе кошачьего туалета надо учесть возраст и привычки животного / Фото Pexels

Даже если кот не имеет привычки высыпать наполнитель, стоит выбирать лоток с высокими стенками. Но при этом не слишком высокий: ваш домашний любимец должен беспрепятственно входить и выходить из своего туалета. Достаточно распространенным является выбор моделей, в которых три стороны имеют высоту до 30 сантиметров, а одна сторона вдвое меньше для входа. Если у кота есть проблемы с передвижением из-за возраста или травмы, лучше выбирать лоток с более низкими стенками.

Разновидности туалетов для кота

В общем кошачьи туалеты можно условно разделить как по дизайну, так и функциональности и комфорту.

Самым популярным является обычный открытый лоток – коробка, которая обычно сделана из пластика. Такой туалет является легким в использовании, имеет хорошую вентиляцию и не требует много усилий в очистке.

Классический открытый лоток / Фото FreePik

Закрытые кошачьи туалеты имеют специальную крышку сверху, поэтому животное может уединиться. Для владельцев здесь тоже есть преимущества, ведь такие лотки уменьшают распространение неприятного запаха, аккуратно выглядят в ванной комнате, а главное – не позволяют котику разбрасывать наполнитель.

Несмотря на эти значительные плюсы, у закрытых кошачьих туалетов есть и недостатки. В частности, не все животные любят закрытое пространство, поэтому эта модель может не понравиться вашему домашнему любимцу. Также сложнее определить, когда лоток нужно чистить, а сама конструкция может накапливать влагу и труднее чистится.

Закрытые лотки для кошек имеют значительные преимущества и недостатки / Фото Prom

Также владельцам животных могут предложить автоматический кошачий туалет, который имеет функцию самоочистки. Такие модели обычно состоят из датчика движения, который начинает просеивать наполнитель, когда домашний любимец уйдет. Отходы собираются в отдельную емкость, которую легко можно почистить.

Такие лотки позволяют меньше тратить время на уход за кошачьим туалетом, однако здесь следует подбирать специальные наполнители, которые не будут забиваться во вращающуюся гребенку и не будут вызывать ее поломку. Кроме этого, автоматические самоочищающиеся девайсы шумные и выдают вибрации, что может напугать котика.

Стоит помнить, что каждое животное – это индивидуальность со своими предпочтениями и привычками, которые нужно учитывать. В то же время большинству котов нравятся лотки, в которые легко залезть, где достаточно пространства и можно без дискомфорта справить свои потребности.