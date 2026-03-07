Опытный сантехник Майк Флук рассказал, что когда жиры, окислительные и щелочные вещества попадают в трубы, то остаются на стенках, пишет Express. Тогда к ним прилипают остатки пищи, поэтому это и приводит к засорению трубы.

Читайте также Жир с дека исчезнет за 5 минут: поможет обычный овощ с кухни

Чем прочистить забитую трубу?

Первый совет эксперта – включить горячую воду, которая поможет растворить жир, чтобы он вышел из труб. Кран стоит оставить включенным на несколько часов. Также можно налить в раковину немного средства для мытья посуды, которое поможет растворить жиры, не повреждая трубы.

Холодной водой трубы промывать не стоит, потому что такая вода может иметь противоположный эффект и привести к еще более быстрому затвердеванию. Любых других химикатов лучше избегать, поскольку часто они неэффективны против жиров и могут повредить трубы.



Пробить забитую раковину достаточно просто / Фото Pinterest

Чаще всего проблемы вызывает жир от приготовления мяса – при охлаждении он может затвердеть и впоследствии закупорить стоки. Если остался жир на сковородке от приготовления блюд, то его лучше выбросить в мусорник, а не смыть водой в раковине. Подливу также нельзя сливать из кастрюль, поскольку густая консистенция имеет все шансы забить слив.

Но если метод с горячей водой не поможет – лучше воспользоваться профессиональным средством для очистки забитых труб. Заказать его можно на одном из самых популярных маркетплейсов Украины

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Для удаления жира с кухонных шкафчиков можно использовать средство для мытья посуды, белый уксус или пищевую соду, пишет Real Simple. Салфетка из микрофибры также может быть эффективной для очистки деликатных поверхностей.

Что еще стоит прочитать?