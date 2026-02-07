Многие люди стараются большую часть белья постирать в холодной воде – это помогает избежать выцветания темной одежды и высоких счетов за электричество. Впрочем, не всегда низкая температура воды является лучшим выбором, пишет Real Simple.

Какие вещи нельзя стирать в холодной воде?

Тряпки и другие средства для чистки

Большинство людей даже не задумываются о том, как стирают чистящие средства – тряпки, губки и специальные насадки на швабры. Если вы привыкли просто забрасывать их в стиральную машину и ставить самую низкую температуру, это нужно немедленно изменить.

Конечно, тряпки могут иметь чистый вид, но микробы с них не исчезнут.

Одежда, потенциально загрязненная фекалиями

Обычно это не вызывает беспокойства у людей, не имеющих маленьких детей, но если они есть – это особенно важно. Тканевые подгузники, пеленальная одежда, вся детская одежда, нижнее белье и даже носки никогда нельзя стирать в холодной воде, пишет Better Homes&Gardens.

Всю эту одежду нужно стирать отдельно в воде с температурой не менее, чем 60 градусов.

Полотенца и коврики для ванной

Полотенца и коврики подвергаются постоянному воздействию бактерий из-за влаги, тепло, а также смывания унитаза. И важно не стирать их в холодной воде, если вы хотите, чтобы они были действительно чистыми.

Спортивная одежда

Запах пота на одежде – это микробы, что размножаются в волокнах, и во время стирки в холодной воде они не будут удалены как следует. Но для того, чтобы избежать преждевременного износа одежды, следует использовать деликатный режим стирки и сушить вещи на вешалке на воздухе.

Подстилка для домашних животных

Кровати домашних животных очень быстро загрязняются и начинают вонять, и регулярная стирка здесь обязательна. Но если вы не хотите проводить ее слишком часто, лучше стирать подстилку в горячей воде.

