Многие люди стараются большую часть белья постирать в холодной воде – это помогает избежать выцветания темной одежды и высоких счетов за электричество. Впрочем, не всегда низкая температура воды является лучшим выбором, пишет Real Simple.
Какие вещи нельзя стирать в холодной воде?
Тряпки и другие средства для чистки
Большинство людей даже не задумываются о том, как стирают чистящие средства – тряпки, губки и специальные насадки на швабры. Если вы привыкли просто забрасывать их в стиральную машину и ставить самую низкую температуру, это нужно немедленно изменить.
Конечно, тряпки могут иметь чистый вид, но микробы с них не исчезнут.
Одежда, потенциально загрязненная фекалиями
Обычно это не вызывает беспокойства у людей, не имеющих маленьких детей, но если они есть – это особенно важно. Тканевые подгузники, пеленальная одежда, вся детская одежда, нижнее белье и даже носки никогда нельзя стирать в холодной воде, пишет Better Homes&Gardens.
Всю эту одежду нужно стирать отдельно в воде с температурой не менее, чем 60 градусов.
Полотенца и коврики для ванной
Полотенца и коврики подвергаются постоянному воздействию бактерий из-за влаги, тепло, а также смывания унитаза. И важно не стирать их в холодной воде, если вы хотите, чтобы они были действительно чистыми.
Спортивная одежда
Запах пота на одежде – это микробы, что размножаются в волокнах, и во время стирки в холодной воде они не будут удалены как следует. Но для того, чтобы избежать преждевременного износа одежды, следует использовать деликатный режим стирки и сушить вещи на вешалке на воздухе.
Подстилка для домашних животных
Кровати домашних животных очень быстро загрязняются и начинают вонять, и регулярная стирка здесь обязательна. Но если вы не хотите проводить ее слишком часто, лучше стирать подстилку в горячей воде.
