Специалисты по клинингу утверждают, что основным источником липкого налета на кухне является кухонный пар. Поднимаясь от плиты, он переносит микрочастицы жира, которые оседают на верхних ярусах мебели. Если игнорировать этот слой, он превращается в твердую корку, которую обычным мытьем уже не удалить, рассказывает портал Dom Wprost.

Как избавиться от жира на фасадах?

Уксус – это природный растворитель, который эффективно справится с жиром. Смешайте его с теплой водой в соотношении 1:1. Нанесите раствор на поверхности с помощью пульверизатора, оставьте на 2 – 3 минуты для реакции, после чего вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Чистая кухня – бонус к уюту / Фото Freepik

Для повседневного мытья пластика или МДФ лучше подойдет гель для посуды. Состав таких средств специально разработан для борьбы с органическими жирами. Используйте мягкую губку с мыльным раствором, следя, чтобы лишняя вода не попадала в стыки и швы мебели.

Если жир въелся, то здесь может помочь пищевая сода. Сделайте густую кашицу из соды и воды, нанесите ее локально на загрязнение и протирайте аккуратными движениями.

Как предотвратить жировые пятна на фасадах?

Чтобы не тратить много усилий на раз, лучше регулярно протирать фасады. Достаточно легкой уборки раз в неделю, чтобы ваша кухня всегда сияла, рассказывает Deccoria.

В этом случае вполне достаточно будет простого спрея из воды, капли уксуса и моющего средства. Он справится с налетом еще до того, как тот начнет твердеть.

Какие советы сохранить на будущее?