Сейчас все больше людей отказываются от проводных наушников и переходят на беспроводные, ведь они дарят больше свободы и одновременно совсем не уступают по качеству звука. Впрочем, моделей есть немало, и для того, чтобы выбрать лучшие, стоит знать, на что обращать внимание, пишет Choice.

Какие есть типы беспроводных наушников?

Сначала следует определиться, какие именно наушники вам нужны. Основных типов есть три, и каждый из них имеет свои преимущества.

Полноразмерные наушники

Большие беспроводные наушники полностью окружают ухо и дополнительно могут заглушать шум. Они качественно передают звук и не утомляют уши. Но существует и недостаток – после длительного ношения они могут нагреваться или поглощать пот. Кроме того, такие наушники являются достаточно большими, что может создать определенные неудобства во время путешествий.



Полноразмерные наушники дают качественный звук / Фото Pexels

При выборе полноразмерных наушников важно обратить внимание на:

вес;

хорошую амортизацию;

регулировку натяжения;

плотность пружинного ремня, удерживающего наушники на голове.

Настоящие беспроводные наушники

Такие наушники по сути идентичны предыдущему типу, за исключением того, что вкладки не соединены кабелем. Зато один наушник подключается к устройству, а потом посылает сигнал другому наушнику, или же они синхронизируются через два независимых сигнала.



Беспроводные наушники удобны для поездок / Фото Pexels

Настоящие беспроводные наушники полностью лишены кабелей, и несмотря на удобство в использовании (можно надеть только один наушник, а второй тем временем заряжать), они более подвержены помехам в местах с большим движением.

В то же время их проще потерять, ведь они маленькие.

Наушники с костной проводимостью

Этот тип наушников встречается не так часто, но если вы хотите держать оба уха открытыми для окружающих звуков, они могут стать лучшим вариантом. Наушники с костной проводимостью не вставляются в ухо, не одеваются на него и не облегают его, пишет Lifewire.



Наушники с костной проводимостью идеальны для занятий спортом / Фото Pexels

Вместо того, чтобы отправлять звук к барабанной перепонке, они вибрируют на скуле, что стимулирует внутреннее ухо. Это идеальный выбор для бегунов, пловцов и людей, которые слушают музыку преимущественно на улице.

На что обратить внимание во время выбора наушников?

Срок службы батареи

Время, которое наушники могут работать между зарядками, является особенно важным, если вы много путешествуете. Обычно полноразмерные наушники имеют более длительное время работы от батареи, чем внутриканальные, и это стоит учесть.

А вот чехол, поставляемый с настоящими беспроводными наушниками, почти всегда имеет дополнительную батарею для зарядки в дороге.

Управление

Существует несколько вариантов управления, и выбор зависит от личных предпочтений. Иногда кнопки встроены в боковую часть наушников, а иногда наушники имеют сенсорное управление. Можно также найти модели, сочетающие оба типа управления – обычно оно используется для регулировки громкости, паузы, переключения песен и ответа на звонки.

Сменный кабель

Некоторые наушники имеют кабельный вход для того, чтобы можно было переключаться между проводным и беспроводным режимами при необходимости.

Сборка

Обязательно перед покупкой проверьте, сколько места наушники занимают в сложенном виде. Это важно, если вы часто бываете в дороге и не хотите перегружать багаж.

Измерение утечки

Полноразмерные наушники делятся на открытые и закрытые. Последние имеют снаружи прочный корпус, что не пропускает звук. Некоторые слушатели предпочитают более “воздушном” звучанию открытой конструкции, ведь это позволяет слышать часть внешнего шума.

Но если звукоизоляция, конфиденциальность и шумопоглощение являются важными для вас, то лучше выбрать закрытую модель.

Микрофон

Качественный микрофон в наушниках значительно важнее, чем может показаться на первый взгляд. Именно он дает возможность без проблем отвечать на звонки и давать голосовые команды без необходимости доставать телефон из кармана.

Заменяемые детали

Во внутриканальных наушниках легко потерять резиновые вкладки, а подушечки вокруг полноразмерных наушников со временем изнашиваются. В качественных наушниках в комплекте сразу идет замена. В противном случае детали должны быть легкодоступными в магазинах.

