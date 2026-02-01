Обычного протирания дверцы стекла недостаточно, пишет Martha Stewart. Жесткие губки или агрессивная химия могут привести к царапинам, разводов и мутного налета. Особенно сложными являются те пятна, которые уже успели прикипеть.

Чем удалить пятна со стекла?

Эксперт по уборке Алисия Соколовски советует обратить внимание на обычную пищевую соду. Она прекрасно отмывает пригоревший жир, убирает остатки пищи и является безопасной для стекла. Сода содержит легкие абразивные свойства, поэтому легко убирает загрязнения, не повреждая поверхность.

Для создания средства надо смешать 2 столовые ложки соды с небольшим количеством теплой воды до консистенции пасты. Нанесите смесь на внутреннюю сторону стекла и оставьте на 15 минут. После указанного времени аккуратно снимите пасту мягкой губкой или салфеткой из микрофибры. Остатки смойте чистой водой и вытрите стекло насухо.



Совет по мытью духовки / Фото Pexels

Очень застарелые пятна можно отчистить с помощью уксуса. При контакте сода с уксусом вступают в реакцию и размягчают устойчивый нагар. Сначала надо нанести содовую пасту на загрязнение, а потом сбрызнуть белым уксусом. Смесь начнет шипеть, поэтому ее надо оставить на 15 минут, а потом протереть влажной губкой, смыть водой и протереть насухо.

Также можно воспользоваться бытовым пароочистителем. Он хорошо подходит для легких и средних загрязнений. Принцип прост. Горячий пар размягчает жир и пригоревшие остатки, которые легко снять мягкой салфеткой.

Специалисты просят помнить, что чистить стоит только холодную духовку. Горячее стекло может треснуть от резкого перепада температур.

Чем еще очистить стекло духовки?

Для очистки стекла духовки от жира специалисты рекомендуют использовать меламиновую губку, которая эффективно удаляет загрязнения без химических средств, пишет City Magazine. Процесс очистки занимает не более 5 минут, не оставляет царапин и является безопасным для детей и животных.

