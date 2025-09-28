"Уборка смерти" раньше рассматривалась как раннее планирование наследства – оно предусматривало выбрасывание всех вещей, которые уже не нужны. Суть метода заключается в том, чтобы близкие были избавлены от задачи разбираться с горой вещей после смерти человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Эксперт по организации Сара Гиллер Нельсон убеждена, что это отличный способ понять, какие вещи в доме действительно имеют ценность, а какие – нет.
В чем суть шведской "уборки смерти"?
При организации дома по шведскому методу вы решаете, как распорядиться своими материальными благами после смерти – и это потенциально мрачный процесс, который, впрочем, позволяет по-новому посмотреть на накопленные предметы в доме.
Шведская уборка смерти использует все аспекты типичной организации: сортировка, категоризации и выбрасывание вещей. Но с этим способом уборки и организации разница заключается в том, что вы не уменьшаете количество вещей только для того, чтобы поддерживать порядок в доме. Мотивация здесь более альтруистическая: разгрузить семью и лично подарить некоторые вещи.
Кроме того, темп такой организации менее поспешный и более рефлексивный.
Я описываю это как разгрузка ваших вещей, пока вы живы, вместо того, чтобы оставлять эту задачу членам семьи после вашей смерти,
– объяснила организатор пространства Хизер Айелло.
Шведы известны своей прямотой и практичностью – и в шведской культуре ценится организованность, а также ответственность за свои вещи и свой беспорядок.
Какие есть другие способы организации пространства?
В противовес достаточно мрачному "уборке смерти" существует способ расхламить свой дом от японки Мари Кондо, пишет BBC. Она считает, что во время наведения порядка у себя в доме, человек также наводит порядок в своей жизни и даже в своем прошлом.
Метод, по которому она советует сортировать вещи, прост: нужно просто взять вещь в руки и спросить себя, приносит ли она радость? Если ответ – нет, тогда ее можно смело выбрасывать.
Что еще об уборке нужно знать?
