"Прибирання смерті" раніше розглядалося як раннє планування спадщини – воно передбачало викидання усіх речей, які вже не потрібні. Суть методу полягає в тому, аби близькі були позбавлені завдання розбиратися з горою речей після смерті людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Експертка з організації Сара Гіллер Нельсон переконана, що це чудовий спосіб зрозуміти, які речі в домі справді мають цінність, а які – ні.

В чому суть шведського "прибирання смерті"?

Під час організації дому за шведським методом ви вирішуєте, як розпорядитися своїми матеріальними благами після смерті – і це потенційно похмурий процес, який, втім, дозволяє по-новому подивитися на накопичені предмети в домі.

Шведське прибирання смерті використовує усі аспекти типової організації: сортування, категоризації та викидання речей. Та з цим способом прибирання і організації різниця полягає в тому, що ви не зменшуєте кількість речей тільки для того, аби підтримувати лад у домі. Мотивація тут більш альтруїстична: розвантажити родину та особисто подарувати деякі речі.

Окрім того, темп такої організації менш поспішний та більш рефлексивний.

Я описую це як розвантаження ваших речей, поки ви живі, замість того, щоб залишати це завдання членам родини після вашої смерті,

– пояснила організаторка простору Гізер Айєлло.

Шведи відомі своєю прямотою та практичністю – і у шведській культурі цінується організованість, а також відповідальність за свої речі та свій безлад.

Які є інші способи організації простору?

На противагу досить похмурому "прибиранню смерті" існує спосіб розхламити свій дім від японки Марі Кондо, пише BBC. Вона вважає, що під час наведення ладу у себе в домі, людина також наводить лад у своєму житті та навіть у своєму минулому.

Метод, за яким вона радить сортувати речі, простий: потрібно просто взяти річ у руки та запитати себе, чи вона приносить радість? Якщо відповідь – ні, тоді її можна сміливо викидати.

Що ще про прибирання потрібно знати?