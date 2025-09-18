Мы привыкли браться за генеральную уборку дома и двора в начале весны, впрочем осенью есть также несколько неотложных дел, которые надо успеть сделать, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие дела нужно сделать осенью?

Проверка фильтров кондиционера

Кондиционер нужно чистить каждые 3 месяца, особенно это нужно сделать после использования в летнее время. Если фильтр полностью покрыт пылью и мусором, то это признак того, что его нужно заменить. Загрязненные фильтры могут перегревать прибор, поэтому не стоит забывать о качественной очистке.

Мытье окон

В осеннее время на окнах больше накапливается пыли и другой грязи из-за частых дождей. Чистые окна пропускают больше света, поэтому их надо тщательно вымыть.

Сделать порядок в шкафах

Уже в сентябре можно начинать складывать летние вещи куда-то далеко в шкаф и вытаскивать теплую одежду, которая станет частью образов в этом сезоне. Кроме того, можно избавиться от вещей, которые вы не носить, а они только занимают место.



Порядок в шкафах является обязательным / Фото Pexels

Чистка желоба

Желоба надо чистить дважды в год – весной и осенью. За лето в желобе накопилось много мусора и листьев, поэтому очистка является обязательной, чтобы обеспечить сток дождевой воды.

Подмести дорожки

За все лето во дворе может накопиться мусор, поэтому стоит все тщательно подмести возле гриля или мангала. Стоит убрать опавшие листья и плоды, а при необходимости – помыть плитку.

Почистить дымоход

Перед началом отопительного сезона нужно чистить дымоход из соображений безопасности. Чистый дымоход обеспечивает лучший поток воздуха и эффективное горение.

Что еще нужно сделать осенью?

Садовница Кейт Тернер дала изданию Mirror несколько важных советов, которые подарят красивый осенний сад. Женщина советует обрезать в осеннюю пору лаванду, сажать цветы с луковичкой, посеять однолетники – лен, календулу или душистый горошек.

Также нужно обрезать деревья и кустарники и подкормить почву. Осенью нельзя обрезать розы, разве кончики в плетистых сортах.

Что нужно чистить каждый сезон?