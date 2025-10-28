Кухня может очень быстро стать переполненной – в ней собираются вещи со всего дома, а также хранятся различные безделушки, которые просто жалко выбрасывать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как нельзя обрезать розы на зиму: из-за этих ошибок кусты не будут цвести

Впрочем, нескольких вещей осенью все же лучше избавиться – ведь они только занимают такое ценное пространство и не приносят никакой пользы.

Какие вещи следует выбросить из кухни?

Поврежденная посуда

Сковородки, на которых пригорает что-либо, кастрюли с пригоревшим дном, миски и тарелки с трещинами и чашки с щербинками – это все посуда, которую держать на кухне не стоит. Кроме того, что без надлежащего кухонных принадлежностей сам процесс приготовления пищи может значительно усложниться, керамическая посуда с трещинами еще и опасна. Под воздействием высоких температур она может треснуть, разливая горячую жидкость вокруг.

Кстати, найти посуду по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Мелкая бытовая техника

Кофеварке, тостеру и блендеру точно не место на кухонной столешнице. Несмотря на то, что эти приборы могут быть достаточно полезными, многие из них даже не используются ежедневно, а только занимают место на столешнице. Поэтому для того, чтобы сделать процесс приготовления пищи проще и приятнее, нужно лишь переставить всю эту технику на закрытые полки.

Просроченные товары

Если рядом с кухней есть кладовая, самое время провести проверку всех продуктов, что там хранятся. Может оказаться, что многие из них уже просрочены и не могут использоваться, вместо этого только занимают ценное место на полках.

Старые продукты из морозильной камеры

То же касается и замороженного горошка, мяса, которое вы не можете вспомнить, когда купили, и остальной пищи. Все, что вы не можете идентифицировать или вспомнить, когда вы его купили, должно исчезнуть из морозильной камеры.

Несвежие специи

Многие ошибочно предполагают, что специи не имеют срока годности, пишет Martha Stewart. Впрочем, сушеные травы и приправы портятся значительно быстрее, чем можно подумать. Они теряют вкус и цвет, и в их дальнейшем хранении тогда уже нет никакого смысла.

О чем еще на кухне стоит позаботиться?